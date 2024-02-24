Осипова (Маркосова) Анна Биниаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Маркосова) Анна Биниаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Николаева Сийя Харлампиевна

Отец ребёнка: Осипов Харлампий (каша Гарун) Зервандович

Рождение ребёнка
16.10.1922

Сын: Осипов Юхан Харлампиевич

Отец ребёнка: Осипов Харлампий (каша Гарун) Зервандович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мурадова Асият Харлампиевна

Отец ребёнка: Осипов Харлампий (каша Гарун) Зервандович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Елена Харлампиевна

Отец ребёнка: Осипов Харлампий (каша Гарун) Зервандович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Соня Харлампиевна

Отец ребёнка: Осипов Харлампий (каша Гарун) Зервандович

Смерть
1970
село Урмия, Краснодарский край
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