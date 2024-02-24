Осипова (Маркосова) Анна Биниаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Николаева Сийя Харлампиевна
Отец ребёнка: Осипов Харлампий (каша Гарун) Зервандович
Рождение ребёнка
16.10.1922
Отец ребёнка: Осипов Харлампий (каша Гарун) Зервандович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мурадова Асият Харлампиевна
Отец ребёнка: Осипов Харлампий (каша Гарун) Зервандович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Елена Харлампиевна
Отец ребёнка: Осипов Харлампий (каша Гарун) Зервандович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Соня Харлампиевна
Отец ребёнка: Осипов Харлампий (каша Гарун) Зервандович
Смерть
1970
село Урмия, Краснодарский край