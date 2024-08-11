Назарова (Федоровская) Параскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Федоровская) Параскева Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1842 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Степан Димитриев

Рождение ребёнка
Около 15.12.1873

Дочь: Михайлова (Назарова) Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Назаров Степан Димитриев

Смерть
Неизвестно

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