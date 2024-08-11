Назарова (Федоровская) Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 15.12.1873
Дочь: Михайлова (Назарова) Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Назаров Степан Димитриев
Смерть
Неизвестно