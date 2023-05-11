Реутова - Дуганова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1918
Дата смерти02.11.1983
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1918
Отец: Дуганов Иван Алексеевич
Мать: Дуганова Васса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Дуганово, Тюменский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
04.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Реутов Николай Иванович
Смерть
02.11.1983