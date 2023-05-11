Реутова - Дуганова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова - Дуганова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1918

Дата смерти

02.11.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1918

Отец: Дуганов Иван Алексеевич

Мать: Дуганова Васса Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Дуганово, Тюменский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
04.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Реутов Николай Иванович

Смерть
02.11.1983

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