Сонин Анисим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смерти22.01.1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1846 ст.
Отец: Сонин Иван Артёмович
Мать: не указана
Год рождения 1846 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где по РС № 9 (1850 г.) указан возраст 4. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39. Семья №№71-66.
Смерть
22.01.1881
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.142.Л.206об-207 в возрасте 34 г. от удушья 1881-34=1847