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Сонин Анисим Иванович

Место рождения

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

22.01.1881

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Сонин Иван Артёмович

Мать: не указана

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Год рождения 1846 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где по РС № 9 (1850 г.) указан возраст 4. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39. Семья №№71-66.
Смерть
22.01.1881
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.142.Л.206об-207 в возрасте 34 г. от удушья 1881-34=1847

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