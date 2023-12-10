Плешаков Алексей Прокофиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Бракосочетание
01.10.1862 ст.
Венчание Станицы Кременской Николаевская церковь Казачий сын Алексей Прокофиев Плешаков 18 лет и Елена Семенова Сисина 18 лет Поручители: Стефан Прокофиев Плешаков и Трофим Иванов Амелин, Стефан П... Показать все
Восприемник
28.02.1875
Крещение Ефремъ 28.01.1875 г. (племянник жены-сын брата жены Анисима) ТИХОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ х.ТЕРНОВСКИЙ Родители: Онисимъ Григорьевъ Сисинъ и Мария Дмитриева Воспреемники: Алексей Прокофьевъ Плешаковъ... Показать все
Смерть
Неизвестно