Плешаков Алексей Прокофиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешаков Алексей Прокофиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачий сын
Бракосочетание
01.10.1862 ст.

Жена: Плешакова Елена Семеновна

Венчание Станицы Кременской Николаевская церковь Казачий сын Алексей Прокофиев Плешаков 18 лет и Елена Семенова Сисина 18 лет Поручители: Стефан Прокофиев Плешаков и Трофим Иванов Амелин, Стефан П... Показать все
Восприемник
28.02.1875
Крещение Ефремъ 28.01.1875 г. (племянник жены-сын брата жены Анисима) ТИХОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ х.ТЕРНОВСКИЙ Родители: Онисимъ Григорьевъ Сисинъ и Мария Дмитриева Воспреемники: Алексей Прокофьевъ Плешаковъ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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