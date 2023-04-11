Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвгения

Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Николаевич

Смерть
1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.