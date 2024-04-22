Юсин Александр (Юсим Мойше Лейб (Замганович)) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсин Александр (Юсим Мойше Лейб (Замганович)) Иванович

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Место рождения

Изяслав, Хмельницька область

Дата рождения

Между 1842 и 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Изяслав, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.08.1888

Дочь: Судакова Нина Александровна

Мать ребёнка: Богородская Елизавета Ивановна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Юсин Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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