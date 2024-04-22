Юсин Александр (Юсим Мойше Лейб (Замганович)) Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1842 и 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1845
Рождение ребёнка
11.08.1888
Дочь: Судакова Нина Александровна
Мать ребёнка: Богородская Елизавета Ивановна
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1904
Сын: Юсин Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно