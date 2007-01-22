Welz (Schulz) Selma 13.11.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Welz (Schulz) Selma

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1912

Дата смерти

22.01.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Welz Adam

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Welz Adam

Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Рождение ребёнка
13.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Welz Adam

Sverdlovsk
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Welz Adam

Sverdlovsk
Рождение ребёнка
24.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Welz Adam

Sverdlovsk
Смерть
22.01.2007
Germania

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