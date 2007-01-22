Welz (Schulz) Selma
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1912
Дата смерти22.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Welz Adam
Рождение ребёнка
1935
Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Рождение ребёнка
13.10.1949
Sverdlovsk
Рождение ребёнка
1951
Sverdlovsk
Рождение ребёнка
24.04.1954
Sverdlovsk
Смерть
22.01.2007
Germania