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Толстых Павел Дмитриевич

Место рождения

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Толстых Дмитрий Никифорович

Мать: Толстых Марья Исаева

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карикова (Толстых) Анна Павловна

Мать ребёнка: Толстых Екатерина Алексеевна

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.07.1889

Дочь: Толстых Марина Павловна

Мать ребёнка: Толстых Екатерина Алексеевна

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Толстых Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Толстых Екатерина Алексеевна

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1895

Сын: Толстых Василий Павлович

Мать ребёнка: Толстых Екатерина Алексеевна

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
15.04.1894 согласно плиты
Рождение ребёнка
1901

Сын: Толстых Петр Павлович

Мать ребёнка: Толстых Екатерина Алексеевна

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Смерть
Неизвестно

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