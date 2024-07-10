Толстых Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Толстых Дмитрий Никифорович
Мать: Толстых Марья Исаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карикова (Толстых) Анна Павловна
Мать ребёнка: Толстых Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1889
Дочь: Толстых Марина Павловна
Мать ребёнка: Толстых Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Толстых Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Толстых Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
11.08.1895
Мать ребёнка: Толстых Екатерина Алексеевна
15.04.1894 согласно плиты
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Толстых Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно