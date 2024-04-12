Колпашникова (Некрасова) Настасья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Мать: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1852
Сын: Колпашников Федор Васильевич
Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
10.04.1855
Сын: Колпашников Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
25.06.1856
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
22.04.1858
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
16.03.1860
Сын: Колпашников Яков Васильевич
Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1862
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1865
Дочь: Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно