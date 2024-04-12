Колпашникова (Некрасова) Настасья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (Некрасова) Настасья Алексеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: Анна Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1852

Сын: Колпашников Федор Васильевич

Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1855

Сын: Колпашников Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1856

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1858

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1860

Сын: Колпашников Яков Васильевич

Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1862

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1865

Дочь: Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Колпашников Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашников Василий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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