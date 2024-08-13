Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Таравкова (Таравкова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Таравков Алексей Тарасович
Дочь: Митина (Таравкова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Таравков Алексей Тарасович
Отец ребёнка: Таравков Алексей Тарасович
Дочь: Таравкова (Таравкова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Таравков Алексей Тарасович
Отец ребёнка: Таравков Алексей Тарасович
Сын: Таравков Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Таравков Алексей Тарасович
Сын: Таравков Прохор Алексеевич
Отец ребёнка: Таравков Алексей Тарасович
Сын: Таравков Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Таравков Алексей Тарасович
Дочь: Таравкова (Таравкова) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Таравков Алексей Тарасович
Сын: Таравков Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Таравков Алексей Тарасович
Сын: Таравков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Таравков Алексей Тарасович