Городжа Николай Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГороджа Николай Калинович

Городжа Николай Калинович

avatar

Место рождения

станица Новониколаевская, Таганрогский округ, Екатеринославская губерния

Дата рождения

25.07.1918

Дата смерти

08.09.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

станица Новониколаевская, Таганрогский округ, Екатеринославская губерния
Место рождения: станица Новониколаевская, Таганрогского уезда, Екатеринославской губ; с 1923 г - п. Буденовка, Мариупольского округа, Донецкой губ; с 1938 г - п. Буденовка, Буденовский р-н, Сталинско... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городжа Екатерина Александровна

Смерть
08.09.1994
Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close