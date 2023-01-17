Городжа Николай Калинович
Место рождениястаница Новониколаевская, Таганрогский округ, Екатеринославская губерния
Дата рождения25.07.1918
Дата смерти08.09.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
станица Новониколаевская, Таганрогский округ, Екатеринославская губерния
Место рождения: станица Новониколаевская, Таганрогского уезда, Екатеринославской губ; с 1923 г - п. Буденовка, Мариупольского округа, Донецкой губ; с 1938 г - п. Буденовка, Буденовский р-н, Сталинско... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1994
Пермь, Пермский, Пермский край