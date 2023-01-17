Василий Иванович Кравченко ?
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Иван Яковлевич Кравченко ?
Мать: Настасья (Устинья)
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Кравченко Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Никита Васильевич Кравченко ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кравченко Наталья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1807
Шаровка, Харківська область