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Василий Иванович Кравченко ?

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Иван Яковлевич Кравченко ?

Мать: Настасья (Устинья)

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Кравченко Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Никита Васильевич Кравченко ?

Мать ребёнка: не указана

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кравченко Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Мурафа, Харківська область
Смерть
1807
Шаровка, Харківська область
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