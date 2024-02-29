Хрисанова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Позднухов Иван Павлович
Мать: Позднухова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрисанов Вячеслав Георгиевич
Отец ребёнка: Хрисанов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрисанова Раиса Георгиевна
Отец ребёнка: Хрисанов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрисанов Георгий
Смерть
Неизвестно