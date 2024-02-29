Хрисанова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрисанова Мария Ивановна

Хрисанова Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Позднухов Иван Павлович

Мать: Позднухова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрисанов Вячеслав Георгиевич

Отец ребёнка: Хрисанов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрисанова Раиса Георгиевна

Отец ребёнка: Хрисанов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрисанов Георгий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.