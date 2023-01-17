Гондурова (Кочеткова) Ирина Александровна
Место рождения
Дата рождения15.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1976
Образование
1991
Обучение в Межшкольном учебно-производственном комбинате №1 по профессии "Продавец"
Бракосочетание
21.01.1995
Развод
18.10.1999
Рождение ребёнка
02.11.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гондуров Дмитрий Владимирович
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Образование
04.04.2005
Поступление в Московский Учебный центр на специальность "Повар"
Образование
09.06.2005
Окончание Московского Учебного центра, с присвоением квалификации "Повар III разряда"
Бракосочетание
07.10.2009
Рождение ребёнка
04.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гондуров Дмитрий Владимирович
Владимир, город Владимир, Владимирская область