Гондурова (Кочеткова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гондурова (Кочеткова) Ирина Александровна

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

15.08.1976

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1947 г.р.

Муж

1969 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1976

Отец: Кочетков Александр Сергеевич

Мать: Кочеткова Ольга Константиновна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Образование
1991
Муром, округ Муром, Владимирская область
Обучение в Межшкольном учебно-производственном комбинате №1 по профессии "Продавец"
Бракосочетание
21.01.1995

Муж: Гондуров Дмитрий Владимирович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Развод
18.10.1999

Муж: Гондуров Дмитрий Владимирович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гондуров Дмитрий Владимирович

Муром, округ Муром, Владимирская область
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Образование
04.04.2005
Москва, город федерального значения Москва
Поступление в Московский Учебный центр на специальность "Повар"
Образование
09.06.2005
Москва, город федерального значения Москва
Окончание Московского Учебного центра, с присвоением квалификации "Повар III разряда"
Бракосочетание
07.10.2009

Муж: Гондуров Дмитрий Владимирович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гондуров Дмитрий Владимирович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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