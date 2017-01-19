Китова (Арзамаскова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китова (Арзамаскова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Оленье, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

04.02.1934

Дата смерти

19.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1934

Отец: Арзамасков Иван Иванович

Мать: Арзамаскова Прасковья Степановна

Оленье, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
?.10.1961

Муж: Китов Леонид Васильевич

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.01.1968

Сын: Китов Олег Леонидович

Отец ребёнка: Китов Леонид Васильевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.12.1972

Сын: Китов Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Китов Леонид Васильевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
19.01.2017
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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