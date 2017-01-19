Китова (Арзамаскова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.02.1934
Дата смерти19.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1934
Бракосочетание
?.10.1961
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.01.1968
Отец ребёнка: Китов Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
05.12.1972
Отец ребёнка: Китов Леонид Васильевич
Смерть
19.01.2017