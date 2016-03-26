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Елисеев Арсений Денисович
Елисеев Арсений Денисович
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Древо
Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
26.03.2016
Пол
Мужской
Отец
Елисеев Денис Юрьевич
1991 г.р.
Мать
Елисеева (Александрова) Анастасия Михайловна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЕ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2016
Отец:
Елисеев Денис Юрьевич
Мать:
Елисеева Анастасия Михайловна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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