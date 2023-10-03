Игнатов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатов Василий Андреевич

Игнатов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Игнатова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Игнатова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Игнатова Наталья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.