Чурайкин Андреян Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурайкин Андреян Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Ефим Тихонович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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