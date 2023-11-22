Шарыгин Егор Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Шарыгин Родион Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Смерть
Неизвестно