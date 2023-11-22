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Шарыгин Егор Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Шарыгин Родион Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шарыгин Алексей Егорович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шарыгин Сергей Егорович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шарыгин Федор Егорович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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