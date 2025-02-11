Стригина (Светличная) Наталья Ефимовна
женский, родилась 1915, Казахстан
умерла 07.05.1990
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецСветличная ?Неизвестно г.р.
Супруги
Стригин Ксенофонт Андреевич26.01.1905 г.р.
Дети
Стригин ВладимирОколо 1938 г.р.
Стригин Семён Ксенофонтович05.11.1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Светличная ?
Мать: ?
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Стригин Владимир
Отец ребёнка: Стригин Ксенофонт Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1941
Сын: Стригин Семён Ксенофонтович
Отец ребёнка: Стригин Ксенофонт Андреевич
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Смерть
07.05.1990
Похороны
Неизвестно
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область