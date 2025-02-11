Стригина (Светличная) Наталья Ефимовна 1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Стригина (Светличная) Наталья Ефимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1915, Казахстан

умерла 07.05.1990

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Светличная ?Неизвестно г.р.
Супруги
Стригин Ксенофонт Андреевич26.01.1905 г.р.
Дети
Стригин ВладимирОколо 1938 г.р.
Стригин Семён Ксенофонтович05.11.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Светличная ?

Мать: ?

Казахстан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стригин Ксенофонт Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Стригин Владимир

Отец ребёнка: Стригин Ксенофонт Андреевич

Рождение ребёнка
05.11.1941

Сын: Стригин Семён Ксенофонтович

Отец ребёнка: Стригин Ксенофонт Андреевич

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

Смерть
07.05.1990

Похороны
Неизвестно
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

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