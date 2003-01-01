Повышев Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повышев Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Повышев Виктор Григорьевич

Мать: Повышева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Повышев Вадим Александрович

Мать ребёнка: Повышева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повышева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Повышева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Повышева Наталья

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