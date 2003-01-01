Повышев Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Повышев Виктор Григорьевич
Мать: Повышева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Повышев Вадим Александрович
Мать ребёнка: Повышева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повышева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Повышева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Повышева Наталья