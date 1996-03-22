Гоборова Матрена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1923
Дата смерти22.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1932
Рождение ребёнка
10.10.1934
Рождение ребёнка
21.09.1937
Рождение ребёнка
1939
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1996