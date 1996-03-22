Гоборова Матрена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоборова Матрена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1923

Дата смерти

22.03.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоборов Степан Малахович

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоборов Степан Малахович

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоборов Степан Малахович

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоборов Степан Малахович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоборов Степан Малахович

Смерть
22.03.1996
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