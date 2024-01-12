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Мажаров Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1907

Сын: Мажаров Максим Прокопьевич

Мать ребёнка: Мажарова Евдокия

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
АША: Челябинская область, р.ц.Ашинский район, город. Возник в 1898 в связи со строительством металлургического завода. С 1933 г. - город на р. Аша. Железнодорожная станция. 39,1 тыс. жителей (1992). М... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарова Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Мажарова Евдокия

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарова Евгения Прокопьевна

Мать ребёнка: Мажарова Евдокия

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мажаров Мирон Прокопьевич

Мать ребёнка: Мажарова Евдокия

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мажаров Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Мажарова Евдокия

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарова Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Мажарова Евдокия

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарова Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Мажарова Евдокия

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарова Елена Прокопьевна

Мать ребёнка: Мажарова Евдокия

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мажарова Евдокия

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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