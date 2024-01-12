Мажаров Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1907
Сын: Мажаров Максим Прокопьевич
Мать ребёнка: Мажарова Евдокия
АША: Челябинская область, р.ц.Ашинский район, город. Возник в 1898 в связи со строительством металлургического завода. С 1933 г. - город на р. Аша. Железнодорожная станция. 39,1 тыс. жителей (1992). М... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Мажарова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова Евгения Прокопьевна
Мать ребёнка: Мажарова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мажаров Мирон Прокопьевич
Мать ребёнка: Мажарова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мажаров Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Мажарова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Мажарова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Мажарова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова Елена Прокопьевна
Мать ребёнка: Мажарова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мажарова Евдокия
Смерть
Неизвестно