Тютьмин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Машина Анна Федоровна
Шалыги, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно