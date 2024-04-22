Хромушкин Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромушкин Петр Алексеевич

Хромушкин Петр Алексеевич

Место рождения

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

12.09.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1899 ст.

Отец: Хромушкин Алексей Иванович

Мать: Хромушкина Мария Фёдоровна

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Крещение
13.09.1899 ст.
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
восприемник - Нижне-Уфалейского завода Алексею брат Николай и крестьянская девица Анна Фёдоровна Зайцева Источник: ОГАЧО Ф и-226 Оп 12 Д ___ № 118м стр 628
Восприемник
30.12.1909 ст.
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
В - у Миронова Василия Павловича Источник: ОГАЧО И-226 Оп 4 Д 486 лист 324 об-325 В - Н-Уф. завода крестьянский сын Петр Алексеевич Хромушкин и того же завода крестьянская жена Евдокия Даниловна Берез... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close