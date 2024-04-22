Хромушкин Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1899 ст.
Крещение
13.09.1899 ст.
восприемник - Нижне-Уфалейского завода Алексею брат Николай и крестьянская девица Анна Фёдоровна Зайцева Источник: ОГАЧО Ф и-226 Оп 12 Д ___ № 118м стр 628
Восприемник
30.12.1909 ст.
В - у Миронова Василия Павловича Источник: ОГАЧО И-226 Оп 4 Д 486 лист 324 об-325 В - Н-Уф. завода крестьянский сын Петр Алексеевич Хромушкин и того же завода крестьянская жена Евдокия Даниловна Берез... Показать все
Смерть
Неизвестно