Ефрем Семенов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Семен Кононов (Ич)
Мать: Анна Никитина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Егор Ефремов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Нефедова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Семен Ефремов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Нефедова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Матрена Ефремова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Нефедова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Нефедова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Смерть
Неизвестно