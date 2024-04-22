Ефрем Семенов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфрем Семенов (Ич)

Ефрем Семенов (Ич)

Место рождения

Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Семен Кононов (Ич)

Мать: Анна Никитина (Чна)

Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Егор Ефремов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Нефедова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Семен Ефремов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Нефедова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Матрена Ефремова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Нефедова (Вна)

Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Нефедова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close