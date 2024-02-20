Цаликов Касполат Касаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Цаликов Дзамболат
Мать ребёнка: Цаликова Хаджихан
Рождение ребёнка
1844
Сын: Цаликов Темболат
Мать ребёнка: Цаликова Хаджихан
Рождение ребёнка
1847
Сын: Цаликов Ахболат
Мать ребёнка: Цаликова Хаджихан
Рождение ребёнка
1853
Сын: Цаликов Биберд
Мать ребёнка: Цаликова Хаджихан
Рождение ребёнка
1855
Сын: Цаликов Хангуаша
Мать ребёнка: Цаликова Хаджихан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цаликова Хаджихан
Смерть
Неизвестно