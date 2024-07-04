Чувынов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувынова София
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Зайцева (Чувынова) Агафия Степановна
Мать ребёнка: Чувынова София
Гамалеевка, Сорочинский район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно