Карабань Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карабань Федор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Карабань Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Карабань Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Карабань Алексей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно