Карабань Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабань Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карабань Федор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Осье, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Карабань Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Осье, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Карабань Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Осье, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Карабань Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Осье, Лепельский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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