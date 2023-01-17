Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Козма Аверкиевич
Отец ребёнка: Аверкий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Мария Аверкиевна
Отец ребёнка: Аверкий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Аверкиевна
Отец ребёнка: Аверкий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверкий Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно