Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Козма Аверкиевич

Отец ребёнка: Аверкий Тимофеевич

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Мария Аверкиевна

Отец ребёнка: Аверкий Тимофеевич

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия Аверкиевна

Отец ребёнка: Аверкий Тимофеевич

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверкий Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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