Смолин Григорий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолин Григорий Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1879

Жена: Смолина Пелагия Семеновна

Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Дер. Бол. Пещер Петр Харин | Гор. Сарапула мещ. Ефим Фирстов | По невесте | Семен Щипицын | Дер. Доунака Ефим Стерхов
Смерть
Неизвестно
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