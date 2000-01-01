Смолин Григорий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1879
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Дер. Бол. Пещер Петр Харин | Гор. Сарапула мещ. Ефим Фирстов | По невесте | Семен Щипицын | Дер. Доунака Ефим Стерхов
Смерть
Неизвестно