Воейков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1781
Дата смерти25.10.1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1781
Отец: Воейков Федор Степанович
Рождение ребёнка
08.05.1842
Сын: Воейков Александр Иванович
Мать ребёнка: Воейкова Варвара Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Воейкова Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашкина Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Воейкова Варвара Дмитриевна
Смерть
25.10.1847