Воейков Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейков Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1781

Дата смерти

25.10.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1781

Отец: Воейков Федор Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1842

Сын: Воейков Александр Иванович

Мать ребёнка: Воейкова Варвара Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1843

Сын: Воейков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Воейкова Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашкина Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Воейкова Варвара Дмитриевна

Смерть
25.10.1847
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