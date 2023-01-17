Маркова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1901
Отец: Марков Василий Фёдорович.
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1938
Дочь: Маковская Нина Ивановна
Отец ребёнка: Маковский Иван Казимирович
Рождение ребёнка
25.01.1941
Дочь: Маковская Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Маковский Иван Казимирович
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно