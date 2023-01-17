Маркова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Мария Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

27.11.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

GM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1901

Отец: Марков Василий Фёдорович.

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.03.1938

Дочь: Маковская Нина Ивановна

Отец ребёнка: Маковский Иван Казимирович

Рождение ребёнка
25.01.1941

Дочь: Маковская Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Маковский Иван Казимирович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковский Иван Казимирович

Смерть
Неизвестно
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