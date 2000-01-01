Gurariy Nathan
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти25.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1935
Сын: Gurariy Eduard
Мать ребёнка: Gurariy Рива Хацкелевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Gurariy Рива Хацкелевна
Смерть
25.05.1943