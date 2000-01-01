Gurariy Nathan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gurariy Nathan

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

25.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1935

Сын: Gurariy Eduard

Мать ребёнка: Gurariy Рива Хацкелевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gurariy Рива Хацкелевна

Смерть
25.05.1943
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