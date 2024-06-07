Кощеева (Северухина) Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Северухин Герасим Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Кощеев Климонт Михайлович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Кощеев Климонт Михайлович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Кощеев Климонт Михайлович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Останина (Кощеева) Гликерия Климонтовна
Отец ребёнка: Кощеев Климонт Михайлович
Смерть
Неизвестно