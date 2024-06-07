Кощеева (Северухина) Мария Герасимовна 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеева (Северухина) Мария Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Северухин Герасим Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Кощеев Карп Климонтович

Отец ребёнка: Кощеев Климонт Михайлович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Кощеев Иван Климонтович

Отец ребёнка: Кощеев Климонт Михайлович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кощеев Борис Климонтович

Отец ребёнка: Кощеев Климонт Михайлович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Останина (Кощеева) Гликерия Климонтовна

Отец ребёнка: Кощеев Климонт Михайлович

Смерть
Неизвестно

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