Новикова (Долгова) Оксана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Долгова) Оксана Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.2000

Дочь: Едриванова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Новиков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
11.07.2007

Сын: Новиков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Новиков Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Владимир Николаевич

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