Новикова (Долгова) Оксана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.2000
Дочь: Едриванова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Новиков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
11.07.2007
Сын: Новиков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Новиков Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно