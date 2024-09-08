Долгушин Сергей Игнатьевич
Место рожденияРоссия, Рязанская обл., Чучковский р-н, Протасьев угол
Дата рождения20.09.1911
Дата смерти02.09.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
начальное
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель совета
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Сын: Долгушин Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя)
Рождение ребёнка
1948
Сын: Долгушин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя)
Рождение ребёнка
1949
Дочь: (Долгушина) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя)
Смерть
02.09.1979
Похороны
Неизвестно