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Долгушин Сергей Игнатьевич

Место рождения

Россия, Рязанская обл., Чучковский р-н, Протасьев угол

Дата рождения

20.09.1911

Дата смерти

02.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
начальное
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель совета
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя)

Рождение ребёнка
1946

Сын: Долгушин Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя)

Рождение ребёнка
1948

Сын: Долгушин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя)

Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Долгушина) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя)

Смерть
02.09.1979
Похороны
Неизвестно

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