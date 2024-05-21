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Боталова Марина Григорьевна

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
10.02.1827

Муж: Баяндин Дмитрий Демидович

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.303, С.292 - МК
Рождение ребёнка
1831

Сын: Баяндин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Баяндин Дмитрий Демидович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
?.10.1833

Сын: Баяндин Григорий-мл Дмитриевич

Отец ребёнка: Баяндин Дмитрий Демидович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)

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