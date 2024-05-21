Боталова Марина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1827
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.303, С.292 - МК
Рождение ребёнка
1831
Сын: Баяндин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Баяндин Дмитрий Демидович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
?.10.1833
Сын: Баяндин Григорий-мл Дмитриевич
Отец ребёнка: Баяндин Дмитрий Демидович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)