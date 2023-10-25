Шакуль Вениамин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1961
Дочь: Шакуль Вера Вениаминовна
Мать ребёнка: Шакуль Маргарита Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакуль Маргарита Аркадьевна
Смерть
Неизвестно