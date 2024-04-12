Баскаков Тимофей Зотиевич
Место рождения
Дата рождения1866 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Бракосочетание
28.04.1884 ст.
Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.03.1887 ст.
Сын: Баскаков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Баскакова Анна Евграфовна
Рождение ребёнка
22.04.1890 ст.
Сын: Баскаков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Баскакова Анна Евграфовна