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Баскаков Тимофей Зотиевич

Место рождения

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
28.04.1884 ст.

Жена: Баскакова Анна Евграфовна

Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.03.1887 ст.

Сын: Баскаков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Баскакова Анна Евграфовна

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.04.1890 ст.

Сын: Баскаков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Баскакова Анна Евграфовна

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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