Исаева (Ганиева) Сатыга Исламгалиевна
Место рожденияДеревня Бишкази, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения10.06.1937
Дата смертиПосле 1973
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1937
Деревня Бишкази, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Махкамбай
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Смерть
После 1973