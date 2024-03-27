Исаева (Ганиева) Сатыга Исламгалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Ганиева) Сатыга Исламгалиевна

Место рождения

Деревня Бишкази, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

10.06.1937

Дата смерти

После 1973

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1937

Отец: Ганиев Исламгали Ганиевич

Мать: Ганиева Галима Гиндалифовна

Деревня Бишкази, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Махкамбай

Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Смерть
После 1973
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