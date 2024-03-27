Зайнагабдинова (Халимоллина) Насыха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова (Халимоллина) Насыха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Юсуф

Рождение ребёнка
1828

Сын: Зайнагабдинов Шарафутдин Юсуф Улы

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Юсуф

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Зайнагабдинов Фахрутдин Юсуф Улы

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Юсуф

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Зайнагабдинов Хуснутдин Юсуф Улы

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Юсуф

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Зайнагабдинов Сайфутдин Юсуф Улы

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Юсуф

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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