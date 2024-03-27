Зайнагабдинова (Халимоллина) Насыха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайнагабдинов Юсуф
Рождение ребёнка
1828
Сын: Зайнагабдинов Шарафутдин Юсуф Улы
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Юсуф
Рождение ребёнка
1829
Сын: Зайнагабдинов Фахрутдин Юсуф Улы
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Юсуф
Рождение ребёнка
1837
Сын: Зайнагабдинов Хуснутдин Юсуф Улы
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Юсуф
Рождение ребёнка
1840
Сын: Зайнагабдинов Сайфутдин Юсуф Улы
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Юсуф
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно