Потапова (Широкова) Капитолина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Широков Савелий
Мать: Широкова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Астахей Тарасович
Отец ребёнка: Потапов Тарасий Ануфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1925
Дочь: Головатая (Потапова) Зинаида Тарасовна
Отец ребёнка: Потапов Тарасий Ануфриевич
Смерть
1976