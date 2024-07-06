Потапова (Широкова) Капитолина Савельевна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потапова (Широкова) Капитолина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

УТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Широков Савелий

Мать: Широкова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Астахей Тарасович

Отец ребёнка: Потапов Тарасий Ануфриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Тарасий Ануфриевич

Рождение ребёнка
30.10.1925

Дочь: Головатая (Потапова) Зинаида Тарасовна

Отец ребёнка: Потапов Тарасий Ануфриевич

Смерть
1976

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