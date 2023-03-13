Антипина (Таракина) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Сергей
Рождение ребёнка
18.02.1893
Сын: Антипинъ Тарасій
Отец ребёнка: Антипинъ Сергей
Рождение ребёнка
07.07.1904
Сын: Антипинъ Прокопій
Отец ребёнка: Антипинъ Сергей
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан