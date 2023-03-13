Антипина (Таракина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Таракина) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Сергей

Рождение ребёнка
18.02.1893

Сын: Антипинъ Тарасій

Отец ребёнка: Антипинъ Сергей

Рождение ребёнка
07.07.1904

Сын: Антипинъ Прокопій

Отец ребёнка: Антипинъ Сергей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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