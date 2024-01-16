Колосова Зоя Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Колосов (kolosov) Николай Иванович (Nikolay Ivanovich)
Отец ребёнка: Колосов Иван
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колосов Иван
д. Солонихино Кич-городецкого района
Смерть
Неизвестно
д. Солонихино Кич-городецкого района