Колосова Зоя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Зоя Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Колосов (kolosov) Николай Иванович (Nikolay Ivanovich)

Отец ребёнка: Колосов Иван

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван

д. Солонихино Кич-городецкого района
Смерть
Неизвестно
д. Солонихино Кич-городецкого района
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