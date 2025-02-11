Черненченко Прокофий Иванович
мужской, родился 07.07.1876
МатьЧерненченко (Диденченко) Стефанида Михайловна1855 г.р.
ОтецЧерненченко Иван Гаврилович1851 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: Пирогова (Черненченко) Ольга Прокофьевна
Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна
Сын: Черненченко Андрей Прокофьевич
Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна
Сын: Черненченко Федор Прокофьевич
Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна
Дочь: (Черненченко) Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна
Дочь: (Пирогова (Черненченко) Черненченко) Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна
Сын: Черненченко Тимофей Прокофьевич
Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна
Сын: Черненченко Алексей Прокофьевич
Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна
Сын: Черненченко Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна
Сын: Черненченко Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна