Черненченко Прокофий Иванович 07.07.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Черненченко Прокофий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.07.1876

Мать
Черненченко (Диденченко) Стефанида Михайловна1855 г.р.
Отец
Черненченко Иван Гаврилович1851 г.р.
Супруги
(Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна16.10.1874 г.р.
Дети
Черненченко Андрей Прокофьевич1897 г.р.
Черненченко Федор Прокофьевич1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1876

Отец: Черненченко Иван Гаврилович

Мать: Черненченко (Диденченко) Стефанида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова (Черненченко) Ольга Прокофьевна

Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Черненченко Андрей Прокофьевич

Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Черненченко Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
05.02.1904

Дочь: (Черненченко) Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Пирогова (Черненченко) Черненченко) Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
25.01.1907

Сын: Черненченко Тимофей Прокофьевич

Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
14.03.1909

Сын: Черненченко Алексей Прокофьевич

Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Черненченко Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Черненченко Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: (Черненченко (Щербак)) Прасковья Карповна

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