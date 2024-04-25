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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Мурзин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Мурзин Иван Матвеев

Рождение ребёнка
1736

Сын: Мурзин Федор Иванов

Отец ребёнка: Мурзин Иван Матвеев

Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Мурзина) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Мурзин Иван Матвеев

Рождение ребёнка
1738

Сын: Мурзин Егор Иванов

Отец ребёнка: Мурзин Иван Матвеев

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