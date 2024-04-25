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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Мурзин Михаил Иванов
Отец ребёнка: Мурзин Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1736
Сын: Мурзин Федор Иванов
Отец ребёнка: Мурзин Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Мурзина) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Мурзин Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1738
Сын: Мурзин Егор Иванов
Отец ребёнка: Мурзин Иван Матвеев