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Зайцев Юрий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Вера Павловна

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Фролова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Зайцева Вера Павловна

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Пересторонина Галина Юрьевна

Мать ребёнка: Зайцева Вера Павловна

Смерть
2012

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