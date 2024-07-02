Зайцев Юрий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Вера Павловна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Фролова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Зайцева Вера Павловна
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Пересторонина Галина Юрьевна
Мать ребёнка: Зайцева Вера Павловна
Смерть
2012