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Шелудько Леонид Тихонович

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Место рождения

Николаевка, Чернігівська область

Дата рождения

19.06.1912 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1912 ст.

Отец: Шалудько Тихон Иванович

Мать: Шалудько (Веремеенко) Евпраксия Фоминична

Николаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелудько Владислав Леонидович

Мать ребёнка: Шелудько (Василенко) Евдокия Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелудько (Василенко) Евдокия Акимовна

Крещение
22.06.1912 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1931

Дочь: Супряга (Шелудько) Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Шелудько (Василенко) Евдокия Акимовна

Дрижина Гребля, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.03.1942

Дочь: Михайлова (Шелудько) Нелли Леонидовна

Мать ребёнка: Шелудько (Василенко) Евдокия Акимовна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
1942

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