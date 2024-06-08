Шелудько Леонид Тихонович
Место рождения
Дата рождения19.06.1912 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1912 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелудько Владислав Леонидович
Мать ребёнка: Шелудько (Василенко) Евдокия Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
22.06.1912 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1931
Дочь: Супряга (Шелудько) Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Шелудько (Василенко) Евдокия Акимовна
Дрижина Гребля, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.03.1942
Дочь: Михайлова (Шелудько) Нелли Леонидовна
Мать ребёнка: Шелудько (Василенко) Евдокия Акимовна
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
1942